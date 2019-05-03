ثلاثة شهداء جراء القصف الاسرائيلي لمواقع المقاومة في غزة

رام الله - وطن: اعلنت وزارة الصحة استشهاد 3 شبان واصابة اخرين جراء القصف الذي نفذته طائرات الاحتلال مساء اليوم لموقع للمقاومة شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة انه تم التعرف على هوية الشهداء وهم ، الشهيد الاول وهو عبد الله ابو ملوح 33 عاما من النصيرات، والشهيد الثاني علاء حسن البوبلي 29 عاما من المغازي، بينما اعلنت لاحقا عن استشهاد رائد ابو طير 19 عاما الذي ارتقى متأثرا بجراحه التي اصيب بها في بطنه مساء اليوم شرق خانيونس.

واستهدف الطيران المروحي الاسرائيلي بصاروخين موقع المقاومة الفلسطينية شرق مخيم المغازي وسط القطاع ما ادى الى استشهاد اثنين من المواطنين واصابة اثنين.

واكد مصدر طبي في مشفى شهداء الاقصى بدير البلح وصول جثامين اثنين من الشهداء نتيجة اصابتهما بشظايا الصواريخ الاسرائيلية.

الصور نقلا عن منصة نيوبرس