قيادة الغرفة المشتركة تدعو لرفع الجهوزية والرد على الاحتلال

رام الله - وطن: اعلنت قيادة الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية ميع الحالات العسكرية "لرفع الجهوزية والاستعداد للرد على جرائم العدو."

وفي بيان مقتضب نشره موقع كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس جاء فيه " امام العدوان الصهيوني الغاشم على شعبنا فأن قيادة الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية تدعو جميع الحالات العسكرية لرفع الجهوزية والاستعداد للرد على جرائم العدو".

وياتي هذا الاعلان المتوقع ان يتبعه رد من فصائل المقاومة، عقب قصف شنته طائرات الاحتلال على مواقع للمقاومة ادى الى استشهاد عنصرين من المقاومة واصابة اخرين، كما استشهد شاب ثالث متأثرا بجراح اصيب بها برصاص الاحتلال في محافظة خانيونس.