اعتقال الشاب شادي صلاح من بيت لحم

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت شاباً من بيت لحم، فيما داهمت القوات مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، إن سلطات الاحتلال اعتقلت الشاب شادي صلاح في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، فيما اطلق الجنود قنابل الإنارة في أجواء بلدة نَحالين غرب بيت لحم والمنطقة المحيطة بسياج مستوطنة "بيتار عيليت". كما داهمت القوات عدة منازل في منطقة وادي صوصة في بلدة بيت فجار جنوب المدينة.

واقتحمت قوة للاحتلال قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله، وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت.