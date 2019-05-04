شركة غاز الجراشي تختتم مشاركتها بفعاليات المعرض التعليمي التجاري بكلية ادارة الاعمال في جامعة بيت لحم

وطن: اختتمت شركة غاز الجراشي احدى شركات مجموعة الجراشي للاستثمار التجاري مشاركتها بفعاليات المعرض التعليمي التجاري بكلية ادارة الاعمال في جامعة بيت لحم والذي استمر لاربعة ايام.

وقدمت شركة غاز الجراشي خلال مشاركتها بالمعرض شرحا مفصلا عن خدماتها المختلفة وخصوصا خدمات الغاز الجديدة التي ادخلتها الشركة الى المجتمع الفلسطيني في السنوات الاخيرة وانعكاسات هذه الخدمات على المواطنين من الناحية الاقتصادية الى جانب نواحي السلامة العامة والامان.

وقال عبد الله الجراشي مدير عام شركة غاز الجراشي ان خدمات الشركة متعددة ومتنوعة موضحا ان الشركة تميزت بخدماتها التي تعتبر احدى الحلول الابداعية لتزويد الغاز المسال للاسكانات والمجمعات التجارية والمصانع والمؤسسات موضحا ان هناك مزايا متعددة للانتقال لخدمات الغاز المسال وفق كافة النتائج لدراسات وتجاوب استخدام هذه الخدمة.

واوضح الجراشي الى ان مشاركة الشركة في المعرض التعليمي التجاري بكلية ادارة الاعمال في جامعة بيت لحم يهدف الى التواصل مع الجمهور الفلسطيني لتعريفه بخدمات ومنتجات الشركة من جهة كما انه يهدف لدعم الطلبة وتعزيز روح المبادرة لديهم في السعي لتطوير الاعمال حيث تعتبر شركة غاز الجراشي نموذج لتطوير الاعمال التجارية التقليدية وكان لا بد من تعريف الطلبة بهذا لتحفيزهم على الابداع بالاعمال المستقبلية بالاسواق.

واضاف الجراشي الى ان اهم مزايا خدمات الغاز المسال التي تقدمها الشركة ان خزانات الغاز التي استوردتها الشركة هي على اعلى المواصفات العالمية الى جانب جاهزية الشركة لتزويد الزبائن بكافة احتياجاتهم من الغاز المسال وتوفير مساحة محددة يسهل السيطرة على كميات الغاز فيها.

كما اشار الجراشي الى ان خدمة الغاز المسال توفر على المواطنين حيث انها تعطي المواطن فرصة للتوفير مقارنة باسطوانات الغاز العادية من حيث السعر كما انها الحل الامثل لمشاكل انقطاع الغاز حيث تعمل الشركة على توفيره لزبائنها الذين يشعرون براحة وتوفير بنفس الوقت.

واشار مدير عام شركة غاز الجراشي الى ان خدمات الغاز المسال لدى شركته تعتبر اكثر امانا من الاسطوانات العادية حيث ان اجراءات السلامة العامة عالية المستوى وتتم بتنفيذ من طواقم مهنية متخصصة ومدربة وباشرف وتعاون من الجهات ذات العلاقة مشددا على ان شعار الشركة هو غاز الجراشي ان السلامة اسولب حياة …

كما اشار الجراشي الى ان الشركة توفر العديد من المنتجات للمواطنين التي تعتمد على الغاز مشددا على ان هذه المنتجات تعتبر الاكثر امانا والاقل استهلاكا داعيا المواطنين الى التواصل مع الشركة وزيارة مقراتها للتعرف على المزيد من الخدمات التي تقدمها.

يشار الى ان شركة غاز الجراشي قد تاسست عام ١٩٩٢ وهي احدى شركات مجموعة الجراشي للاستثمار ، وتُعتبر الشركة رائدة في مجال الغاز المُسال في فلسطين حيث تتبع أحدث المعايير الدولية، في توصيل غاز البترول المُسال بكل موثوقية وأمان، وذلك من مرافقها المتطورة والحديثة، إلى جميع مناطق فلسطي ، كما وتعمل الشركة على تميز عمليات التشغيل والابتكار في مجال الطاقة من خلال مجموعة الأنشطة والمهام التي تنفذها واهمها تعبئة وتسويق خليط غاز البترول المُسال و تسويق الأسطوانات الفارغة والخزانات وقطع الغيار الى جانب خدمات النقل والتوصيل و تقديم خدمات متعلقة باستعمالات الغاز للأغراض المنزلية، والصناعية، والزراعية والتجارية.

(PNN)