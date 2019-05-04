بعد دعوة قيادة الغرفة المشتركة للفصائل رفع الجهوزية.. الاحتلال يغلق مناطق في"غلاف غزة"

غزة- وطن: أعلن جيش الاحتلال، صباح اليوم السبت، عن إغلاق مناطق ومحاور في مستوطنات غلاف قطاع غزة قريبة من السياج الأمني مع القطاع، وذلك في ضوء تقييم للوضع الأمني.

وارتقى 4 شهداء منذ امس جراء قصف استهدف موقعا لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، واستهداف المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال صباح اليوم أنه "تم حظر الوصول إلى الغرب من الطريق 232، بالقرب من "كوبي" في سديروت، جيفات هبعمونيم، موقع السهم الأسود، جفعات نزميت، جفعات هبريش هبودد".

ولفت إلى أنه تقرر أيضا إغلاق شاطئ "زيكيم" أمام المستجمين، مشددا على ضرورة الانصياع للتعليمات الصادرة عن الجيش.

وتأتي قرارات جيش الاحتلال هذه في ضوء تصعيده ضد قطاع غزة، حيث دعت غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة مساء أمس الحالات العسكرية كافة لرفع الجهوزية والاستعداد للرد على جرائم الاحتلال.