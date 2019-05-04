الاحتلال يقتحم عمارة سكنية في جنين وينصب نقطة مراقبة على سطحها

رام الله- وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، صباح اليوم السبت، عمارة سكنية على المدخل الجنوبي لمدينة جنين ونصبت نقطة مراقبة على سطحها.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت عمارة سكنية بالقرب من دوار عصفور على المدخل الجنوبي لمدينة جنين، ونصبت نقطة مراقبة على سطحها، وحاجزا عسكريا في المنطقة، وشرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات ركابها لأكثر من ساعة، فيما داهمت قوة اخرى للاحتلال حي الجابريات في المدينة.

وفي سياق متصل، كثفت قوات الاحتلال من حواجزها العسكرية وسيرت آلياتها في محيط بلدتي يعبد وعرابة، وشرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها ما اعاق تحركات المواطنين.