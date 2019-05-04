غزة تحت النار

غزة- وطن: اصيب 3 مواطنين، صباح اليوم السبت، على الاقل جراء قصف طائرات الاحتلال لقطاع غزة.

وقال شهود عيان ان طائرة استطلاع للاحتلال استهدفت أرضا زراعية ببلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة ما ادى الى اصابة 3 مواطنين على الاقل.

ودوت انفجارات عنيفة شمال قطاع غزة ناجمة عن قيام القبة الحديدية باعتراض صواريخ للمقاومة.

وقالت وسائل اعلام عبرية، ان عددا من الصواريخ اطلقت صباح اليوم باتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع، سقط عدد منها في مناطق مفتوحة، بينما اعترضت القبة الحديدية صاروخين على الاقل دون وقوع اصابات.

ودوت صافرات الانذار في مستوطنات"غلاف غزة"، بعد ساعات من استنفار جيش الاحتلال على الشريط الحدودي للقطاع.

وأصدر رئيس المجلس الإقليمي "عسقلان" أمرًا بفتح الملاجئ.

هذا ويأتي التصعيد عقب استشهاد 4 مواطنين بقصف الاحتلال لمواقع المقاومة واستهداف مسيرة العودة يوم امس، حيث دعت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة امس "لرفع الجهوزية والاستعداد للرد على جرائم الاحتلال".



يتبع ..