ردا على العدوان.. 150 صاروخا للمقاومة يستهدف المستوطنات

غزة- وطن: أطلقت المقاومة التابعة لحركة "حماس" في غزة صباح اليوم السبت، نحو 150 صاروخا باتجاه مدينة عسقلان وعشرات المستوطنات الإسرائيلية، وذلك ردا على العدوان الإسرائيلي الاخير على القطاع.

وفي تمام الساعة 10 صباحًا عمدت المقاومة على إطلاق وابل من الصواريخ من قطاع غزة باتجاه بعض المواقع والمستوطنات الإسرائيلية.

وذكر موقع "مفزاك" الإسرائيلي أن نحو 150 صاروخا أطلقت من القطاع خلال نصف ساعة، مدعيًا أن منظومات "القبة الحديدية" اعترضت صواريخا أطلقت نحو مدينتي عسقلان (تبعد 20 كيلو مترا عن قطاع غزة)، وأسدود (تبعد 40 كيلومترا).

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن صافرات الإنذار انطلقت في معظم مستوطنات "غلاف غزة" محذرة من سقوط الصواريخ.

ولفتت إلى أن منظومات "القبة الحديدية" حاولت التصدي لهذه الصواريخ والتي استهدفت مدينة عسقلان، ومستوطنات "سديروت" وتجمع مستوطنات "أشكول" و"شاعر هنيغف" و"ساحل عسقلان" والتي تضم عشرات المستوطنات.