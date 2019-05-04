نتنياهو يجري مشاورات أمنية مع قادة جيش الاحتلال

وطن: قالت صحيفة "معاريف" العبرية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيجري مشاورات أمنية مع قادة جيش الاحتلال على خلفية التصعيد على قطاع غزة.

ووفقاً لصحيفة "معاريف" فإن نتنياهو سيجري مشاورات مع رئيس "الأركان" ورئيس جهاز "الشاباك" ورئيس مجلس "الأمن القومي"ورؤساء مؤسسة الجيش في "تل أبيب".

وستعقد جلسة مشاورات نتنياهو عقب انتهاء الاجتماع الذي بدأ قبل قليل برئاسة رئيس هيئة"الأركان" الجنرال أفيف كوخافي بمشاركة "الأذرع" العسكرية في الجيش.

وتقصف المقاومة الفلسطينية منذ صباح اليوم المواقع العسكرية والمستوطنات والمدن الإسرائيلية في جنوب فلسطين المحتلة عام 1948 برشقات صاروخية.

في سياق متصل، أصدر ما يسمى برئيس المجلس الإقليمي لـ "عسقلان" أمرًا بفتح الملاجئ.