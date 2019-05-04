تشييع حاشد للشهداء الأربعة في غزة

وطن: شيعت جماهير غفيرة في المحافظة الوسطى وجنوب قطاع غزة جثامين 4 شهداء ارتقوا مساء أمس وفجر اليوم برصاص الاحتلال شرق القطاع، واستهدافه لموقع للمقاومة وسط قطاع غزة.

وشارك المئات من المواطنين بموكب تشييع الشهداء، وسط هتافات تطالب المقاومة بالرد على جرائم الاحتلال.

والشهداء هم الشهيد رمزي روحي حسن عبدو (31 عاما) والذي استشهد متأثرا بجراحه التي اصيب بها في الرأس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق البريج، والشهيد الشاب رائد خليل أبو طير (19 عاما) استشهد متأثرًا بجراحه جراء إصابته بعيار ناري في البطن شرق خان يونس، بالإضافة إلى الشهيدين عبد الله إبراهيم محمود أبو ملوح (٣٣ عاما) من النصيرات، وعلاء علي حسن البوبلي (٢٩ عاما)، والذين ارتقيا بقصف الاحتلال لموقع للمقاومة على مدخل مخيم المغازي وسط القطاع.