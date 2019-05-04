اجتماع للثوري مطلع شهر رمضان ..الزريعي لوطن: " لم نبلغ بعد"

وطن- ريم أبو لبن: أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عبد الله كميل، السبت، بأنه يجري الحديث حول عقد اجتماع تشاوري للمجلس في بداية شهر رمضان، فيما لم يعلن حتى اللحظة عن موعد محدد.

وسيتخلل الاجتماع التشاوري حسب ما ذكر كميل لوطن، مناقشة أبرز " أمور الساعة" وعلى الساحة الفلسطينية ومنها تصويب الوضع السياسي والداخلي لمواجهة الأزمة الراهنة.

وعليه سيتم تمكين الجبهة الداخلية وفي مواجهة الإجراءات والقرارات الإسرائيلية والأمريكية ومنها تنفيذ ما يطلق عليها أمريكيا "صفقة القرن".

"لم نبلغ بشيء حتى اللحظة"، هذا ما أكده سليم الزريعي عضو المجلس الثوري في قطاع غزة في حديث لوطن.

هذا وكانت سلطات الاحتلال قد منعت مطلع العام الحالي أعضاء المجلس الثوري من قطاع غزة من التوجه للضفة الغربية من أجل حضور جلسات الثوري، حيث لم يتم منحهم تصاريح العبور إلى الضفة وعبر معبر بيت حانون.