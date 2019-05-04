العمليات المشتركة للمقاومة: نقول "لإسرائيل".. الساعات القادمة "مؤلمة"

وطن: قال مصدر في غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، إن الساعات القادمة ستكون “مؤلمة” لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف المصدر: "المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي، وسيكون هنا رد على الاستهداف المباشر للمواطنين الفلسطينيين، حيث أن مستوطنات غلاف غزة تقع ضمن مدى نيران المقاومة".

وكانت قد بدأت، اليوم، بإجراء اتصالات للتوصل إلى تهدئة.

وقال المصدر ذاته إن المحادثات التي جرت في القاهرة، يوم أمس، مع الجانب المصري لاحتواء الأحداث الأخيرة قد وصلت إلى طريق مسدود.

يشار إلى أنه قد استشهد في قطاع غزة 5 فلسطينيين، منذ يوم أمس الجمعة، وأصيب نحو 60 آخرين، وردا على ذلك أطلقت المقاومة الفلسطينية نحو 100 صاروخ باتجاه إسرائيل، أصاب أحدها بشكل مباشر مبنى سكنيا في المجلس الإقليمي “حوف أشكلون”.

وعلى إثر ذلك، أغلقت "إسرائيل" المجال الجو في منطقة قطاع غزة، بشكل استثنائي، على مدى 10 كيلومترات حتى ظهر غد الأحد.