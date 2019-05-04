الرئيس عباس: القدس وشهداؤنا وجرحانا وأسرانا خطوط حمراء سندافع عنها مهما كلفنا ذلك من ثمن

وطن: قال الرئيس محمود عباس خلال افتتاحه اليوم السبت، عدة مبان ومنشآت في جامعة الاستقلال بمحافظة أريحا والاغوار، "إن القدس وشهداؤنا وجرحانا وأسرانا خطوط حمراء متمسكون بها، وندافع عنها مهما كلفنا ذلك من ثمن".

وتابع الرئيس، "عندما نقول لأحد: لا، من أجل القدس، نقولها بالفم الملآن، نحن نرفض هذا لأنه يتعلق القدس، ولا يتعلق بقضية تفصيلية هنا أو هناك يمكن أن نغض النظر عنها، ونقول: حسنا، بسيطة ونرى غيرها، القدس خط أحمر، شهداؤكم منذ عام 65 وأسراكم وجرحاكم خط أحمر، هذه الخطوط الحمراء نحن متمسكون بها وندافع عنها مهما كلفنا ذلك من ثمن، وأنا متأكد أننا سنصل إلى حقنا، ولكن الأمر يحتاج إلى الوقت وإلى الصبر وإلى الصمود، (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون)، هذه الآية دائما أقرأها وأقول سبحان الله، ربما ربنا سبحانه أنذرها للشعب الفلسطيني، لأنه لا يوجد أحد مرابط غيرنا في هذا العالم، ولذلك قال: رابطوا لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون، أي ستفحلون، لكن لا تستعجلوا الأمور، القضية صعبة ومعقدة، ولكن في نهاية المطاف ستصلون إلى الدولة الفلسطينية المستقلة.

واردف "نحن عندما نتخذ قرارات قد تبدو صعبة وقاسية، وقد تبدو صلبة، ولكنها لحماية مصالحنا، ولحماية مستقبلنا، ولحماية حقوقنا".

وقال سيادته خلال افتتاحه مركز الشهيد عاطف بسيسو للألعاب الرياضية، مستذكرا الشهيد عاطف .. لقد كان له مستقبل عظيم جدا، وله جهود كبيرة جداً لا أحد يعرفها لكنه استشهد أو اغتيل في فرنسا من قبل القوات الاسرائيلية نتيجة لما كان يقوم به هذا الشاب وكان عمره أقل من 40 عاما عندما استشهد، لذلك لا بد أن نكرمه ونخلد اسمه لنخلد اسم باقي الشاب أمثاله، لأن عندنا مئات الآلاف من الشباب الذين استشهدوا بهذه الطريقة، مثل عاطف.

وردا على سؤال صحفي حول تصريحات مستشار الرئيس الاميركي جاريد كوشنير الاخيرة بخصوص ما يسمى صفقة القرن، قال سيادته: "ان كل ما يقوله كوشنير، نحن لا نقبله، وكذلك كل ما قدموه سواء فيما يتعلق بالقدس أو اللاجئين أو الحدود أو المستوطنات أو غيرها.

واضاف : "لا نتوقع أن يقدموا شيئاً مهماً، لأن الشيء المهم قدموه وهو كله ضدنا، ولذلك من يقول انتظروا.. ماذا سيقدمون، نحن نقول لن ننتظر، إنما نقول بالإجمال ما تقدمه أميركا مرفوض مرفوض.