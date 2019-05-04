الاحتلال يغلق بحر غزة بشكل كامل

غزة- وطن: قالت نقابة الصيادين يوم السبت إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت إغلاق بحر قطاع غزة بشكل كامل أمام الصيادين.

وأوضحت النقابة أنّها أُبلغت بالقرار الإسرائيلي عن طريق قسم الثروة السمكية بوزارة الزراعة.

ووصفت القرار الإسرائيلي بـ"العمل الإجرامي" بحق الصيادين، ويضاف إلى سجل جرائم الاحتلال بحق غزة وسكانها.

ودعت النقابة صيادي القطاع لإخراج شباكهم من البحر بشكل عاجل؛ محذّرة من تعرّضهم للاستهداف من جنود الاحتلال الإسرائيلي.

ويشهد قطاع غزة منذ ساعات الصباح عدوانًا إسرائيليًا متواصلًا أسفر عن استشهاد شاب وإصابة 7 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة، فيما ردّت المقاومة الفلسطينية بإطلاق أكثر من 150 صاروخًا على مستوطنات الاحتلال.