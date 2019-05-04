مداهمات متكررة وانتشار لقوات الاحتلال بجنين

جنين- وطن: داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عصر السبت مناطق مختلفة في محيط مدينة جنين، بعد ساعات على اقتحام مماثل صباح اليوم تخللهما تفتيش واستجواب لمواطنين.

وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال انتشروا على شارع برقين المؤدي للهاشمية وكفر قود، وقرب مدرسة فرحات حشاد في واد برقين، وأوقفوا المركبات والمواطنين وفتشوهم.

كما نصبوا بشكل متزامن حاجزًا عسكريًا على شارع جنين –حيفا قرب حرش السعادة وأوقفوا مركبات المواطنين وفتشوها.

وكانت قوات الاحتلال داهمت صباح اليوم بناية قرب دوار عصفور على مدخل جنين الجنوبي وانتشرت في حي الجابريات وفتشت مناطق مفتوحة دون اعتقالات.