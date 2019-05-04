الجبهة الداخلية للاحتلال تدعو مستوطني غلاف غزة لأخذ وضعية "الانبطاح التام"

وطن: نشرت ما يسمى بـ"الجبهة الداخلية" التابعة لدولة الاحتلال، تعليمات إلى سكان مستوطنات "غلاف غزة"، تساعدهم على تفادي الإصابة أثناء سقوط صواريخ المقاومة على المستوطنات.

ونشرت الجبهة الداخلية، أن أخذ وضعية الجلوس أثناء انطلاق صفارة الانذار، سيقلل نسبة الإصابة بشظايا الصاروخ بنسبة 85%.

بينما أخذ وضعية الانبطاح التام أرضاً سيؤدي إلى تقليل الإصابة بنسبة 10%.

حيث أن التعليمات كانت موجهة للمستوطنين المتواجدين في الساحات والمناطق المفتوحة وقت سقوط صواريخ المقاومة.

وقد صرح الناطق باسم جيش الاحتلال ظهر اليوم، أن المقاومة أطلقت منذ صباح اليوم ما يقارب 150 صاروخاً.