إعلام عبري: نتنياهو يأمر بتوجيه "ضربة قاسية" لقطاع غزة

وطن: أكدت وسائل إعلام عبرية، مساء السبت، انتهاء اجتماع مجلس نتنياهو الأمني لتقييم الوضع الأمني في غزة دون الخروج بتفاصيل.

وبحسب القناة الـ13 العبرية، قال مسؤول كبير مقرب من نتنياهو: نحن أمام جولة قتال قد تستمر 3 أيام.

وأضاف المسؤول: كانت تعليمات نتنياهو للجيش في المناقشة هي "توجيه ضربة قاسية" إلى قطاع غزة.

وأَضافت القناة العبرية: "إسرائيل في هذه الجولة تحاول منع محاولة حماس إقامة حفل الاغنية الأوروبية الارفجيون، واحتفالات ما يسمى الاستقلال، وكذلك الخشية من التصعيد في رمضان وما يعنيه للفلسطينيبن".

ومن ناحيته قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "تستعد حركة حماس لمواصلة إطلاق الصواريخ، لذلك سيكثف سلاح الجو هجماته خلال الساعات القادمة".