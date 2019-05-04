الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة تتوعد برد أقسى

وطن: توعدت غرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم السبت، بتوسعة ردها حال واصل الاحتلال الإسرائيلي تماديه في العدوان على قطاع غزة.

وقالت الغرفة في بيان صحافي أصدرته: " ردنا سيكون أقسى وأكبر وأوسع في حال تماديه في العدوان، وسنبقى الدرع الحامي لأهلنا وشعبنا وأرضنا".



وأضافت: "نعلن مسؤوليتنا عن قصف مواقع العدو الصهيوني ومغتصباته في غلاف غزة منذ صباح اليوم السبت بعشرات الرشقات الصاروخية، وذلك رداً على إيغال العدو الصهيوني في دماء أبناء شعبنا، وتعمده استهداف واغتيال المقاومين في المواقع العسكرية يوم أمس الجمعة".

وتابعت: "إننا في الغرفة المشتركة نتابع عن كثب سلوك العدو الصهيوني ومدى التزامه بوقف العدوان على شعبنا، وسنرد على عدوانه وفق ذلك".