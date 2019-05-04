فيديو.. طيران الاحتلال الحربي يدمر بناية "الخزندار" وسط غزة

غزة- وطن: دمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عمارة سكنية ثانية في حي الرمال وسط مدينة غزة.

وأفاد شهود عيان، بأن طائرات الاحتلال من نوع إف 16 استهدفت بعدة صواريخ عمارة الحصري خلف عمارة (الخزندار) المكونة من عدة طوابق في حي الرمال المكتظ بالسكان ما أدى الى تدميرها بالكامل وإلحاق أضرار مادية كبيرة في منازل المواطنين.

ويأتي ذلك بعد أقل من ساعتين على تدمير طائرات الاحتلال لعمارة السراج (اقطيفان) الواقعة في نفس الحي.

واستهدفت طائرات الاحتلال ودمرت عمارة "قطيفان" السكنية غرب مدينة غزة، بعدة صواريخ حربية، عقب قصفها بصواريخ من طائرات الاستطلاع، ما أدى لدمارها بشكلٍ كامل وتدمير عدة مكاتب صحفية ومنازل سكنية داخلها.

واستشهد أربعة فلسطينيين بينهم طفلةٌ ووالدتها الحامل، وأصيب آخرين، إثر العدوان المتواصل على مناطق متفرقة في قطاع غزّة، بينما تواصل المقاومة الفلسطينية الرد بعشرات الرشقات الصاروخية تجاه المستوطنات.

وأعلنت وزارة الصحة أن حصيلة العدوان على قطاع غزّة بلغت أربعة شهداءٍ ونحو 18 إصابة، حتى ساعات المساء.

واستشهدت المواطنة فلسطين صالح احمد أبو عرار (37 عامًا) وهي حامل بطفل في الشهر السادس، بعد إصابتها بالرأس جراء استهداف منزل عائلتها شرق مدينة غزة، كما استشهدت طفلتها صبا محمود أبو عرار (سنة وشهرين)، في الاستهداف، وأصيبت شقيقتها وهي طفلةٌ أخرى.

كما استشهد الشاب عماد محمد نصير (22) عاماً، جراء قصف طائرات الاحتلال، شمالي قطاع غزة، صباح يوم السبت.

وأعلنت وزارة الصحة عن تضرر 4 سيارات خدمات صحية وتحطم زجاجها وتضرر المكاتب الإدارية ومحتوياتها في محطة دائرة النقل والمواصلات التابعة للوزارة، بعد الاستهداف الذي طال العمارة السكنية.