استشهاد الشاب خالد ابو قليق في تجدد قصف الاحتلال شمال غزة

غزة- وطن: استشهد خمسة فلسطينيين بينهم طفلةٌ ووالدتها الحامل، وأصيب آخرين، إثر العدوان الاسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة في قطاع غزّة.

أوعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم السبت، عن استشهاد الشاب خالد محمد حلمي أبو قليق (25 عاما) ارتقى جراء تجدد القصف الإسرائيلي على شمال القطاع.

واضافت الصحة أنه باستشهاد الشاب أبو قليق يرتفع عدد الشهداء 5 شهداء منهم (سيدة وجنينها ورضيعة) واصابة 40 مواطن بجراح مختلفة جراء التصعيد الاسرائيلي المستمر منذ صباح اليوم على قطاع غزة حتى الان.

الشهداء هم:

1. الشهيد عماد محمد نصير 22 عام شمال قطاع غزة.

2. الشهيدة الرضيعة صبا محمود ابو عرار سنة ونصف شرق غزة.

3. الشهيدة فلسطين صالح ابو عرار 37 عام شرق غزة.

4. الشهيد الجنين "عبد الله ابو عرار " استشهد في احشاء امه الشهيدة فلسطين ابو عرار.

5. الشهيد خالد محمد ابو قليق 25 عام شمال قطاع غزة

ويرتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ مساء أمس وحتى اللحظة إلى 8 شهداء.

واستهدفت طائرات الاحتلال ودمرت عمارة "قطيفان" السكنية غرب مدينة غزة، بعدة صواريخ حربية، عقب قصفها بصواريخ من طائرات الاستطلاع، ما أدى لدمارها بشكلٍ كامل وتدمير عدة مكاتب صحفية ومنازل سكنية داخلها.

كما دمرت الطائرات الحربية بـ 6 صواريخ، مبنى عمارة "الخزندار" السكنية في حي الرمال وسط مدينة غزة، بالكامل، بعد عدة صواريخ من الاستطلاع، ويضم عدة مكاتب تجارية ومدنية وإعلامية.

وأعلنت وزارة الصحة عن تضرر 4 سيارات خدمات صحية وتحطم زجاجها وتضرر المكاتب الإدارية ومحتوياتها في محطة دائرة النقل والمواصلات التابعة للوزارة، بعد الاستهداف الذي طال العمارة السكنية.