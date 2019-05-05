شهيدان في قصف للاحتلال على مخيم البريج

غزة- وطن: استشهد شابين، فجر اليوم الأحد، في قصف للاحتلال استهدف مجموعة شبان وسط مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأوضح الناطق باسم وزراة الصحة في غزة اشرف القدرة، أن الشابين محمود صبحي عيسى (26 عاما)، وفوزي عبد الحليم بوادي (24 عاما)، استشهدا في قصف استهدف مدخل مخيم البريج.

وقالت مراسلتنا في غزة صباح حمادة، منذ ساعات الصباح الباكر توقفت الحركة بسبب تعطيل كافة المؤسسات التعليمية في قطاع غزة الحكومية والتابعة لوكالة الغوث، الا أن هناك انتظام للدوام في كافة الدوائر الحكومية، اما البنوك اعلنت تعليق الدوام بسبب تدهور الوضع الامني في غزة.

واضافت ان حصيلة الشهداء منذ مساء الجمعة حتى اليوم ووفق وزارة الصحة هي 9 شهداء.

واشارت الى ان طائرات الاحتلال نفذت 150 غارة جوية اضافة الى قصف للمدفعية والبوارج الحربية، وعدد المناطق التي استهدفت هي 200 هدف مدني، طال اكثر من عمارة سكنية تمت تسويتها بالارض.

واستهدف قبل قليل شاب بدراجة نارية حيث اصيب بشكل بليغ وتم نقله الى المسشتفى في شمال قطاع غزة.

وتابعت، "منذ الامس وحتى صباح اليوم كانت الغارات متتالية، من الجو والبر والبحر، حالة من التوتر والقلق بين الاهالي " مضيفة انه "فيما يتعلق بامتحان مبحث التكنولوجيا للثانوية العامة فأنه لم يتم البت بشأنه ان كان الطلبة سيتقدمون له ام سيتم تأجيله، مشيرة الى ان كافة الجامعات علقت دوامها بسبب سوء الوضع الامني والسياسي".