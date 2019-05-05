اعتقال 3شبان من نابلس

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين المهندس حمدي دويكات و موسى دويكات من منزليهما بالاضافة الى اعتقال ابراهيم دويكات من منزله في قرية بلاطة البلد بنابلس.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدة حوارة وسلمت الاسير المحرر سمارة حواري اشعارا لمراجعة مخابرات الاحتلال في 24 الشهر الجاري.

وداهمت قوات الاحتلال مساء امس السبت مناطق مختلفة في محيط مدينة جنين.

وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال انتشروا على شارع برقين المؤدي للهاشمية وكفر قود، وقرب مدرسة فرحات حشاد في واد برقين، وأوقفوا المركبات والمواطنين وفتشوهم.

كما نصبوا بشكل متزامن حاجزًا عسكريًا على شارع جنين –حيفا قرب حرش السعادة وأوقفوا مركبات المواطنين وفتشوها.