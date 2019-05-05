غزة تحت النار في اليوم الثالث للعدوان

غزة- وطن: استشهد تسعة مواطنين وأصيب آخرون، ودمر عدد من المنازل والمساجد والمحال التجارية والمؤسسات الاعلامية، منذ بدء العدوان على قطاع غزة من مساء يوم الجمعة.

واشارت وزارة الصحة الى استشهاد كل من: عبد الله إبراهيم محمود أبو ملوح (33عاما) من النصيرات،علاء علي حسن البوبلي (29عاما) من المغازي، عماد محمد نصير (22 عامًا) وخالد محمد أبو قليق (25 عامًا) من شمالي القطاع، وفلسطين صالح أبو عرار (37 عامًا) وجنينها "عبد الله" داخل أحشائها، وطفلتها صبا محمود أبو عرار (عام ونصف) من شرقي غزة، ومحمود صبحي عيسى (26 عامًا) وفوزي عبد الحميد بوادي (24 عامًا) من المحافظة الوسطى، جراء العدوان المتواصل على غزة.

وأوضحت الوزارة أن 65 مواطنًا أصيبوا بجراح مختلفة منذ بدء التصعيد الإسرائيلي.

وطن تتابع العدوان في يومه الثالث:

12:24: صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة.

12:22: المقاومة تطلق رشقات صاروخية جديدة تجاه مناطق غلاف غزة

12:14: طائرات الاحتلال تقصف نقطة للضبط الميداني في منطقة النصب التذكاري شرق بلدة بيت حانون

12:00: طائرات الاحتلال تدمر منزلا لعائلة عقل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

11:38: إصابات في غارة اسرائيلية استهدفت منزلاً لعائلة عوض شرق خانيونس

11:33: نتنياهو: اعطيت امرا للمدفعية وسلاح الجو بمواصلة قصف غزة

11:07: طائرة بدون طيار تقصف ورشة حدادة في حي الزيتون جنوبي شرق مدينة غزة

11:05: طائرات الاحتلال تقصف نقطة رصد للمقاومة شرقي مدينة غزة

10:25: تواصل القصف المدفعي لمناطق زراعية شرقي غزة وسماع دوي الانفجارات في المدينة

10:40: إصابة 4 مواطنين في قصف مدفعية الاحتلال منزلًا ببلدة الفخاري شرقي خان يونس

10:32: جيش الاحتلال يقول أنه قصف 220 موقعا حتى اللحظة في غزة.

10:29: "الصحة" تعلن رفع حالة الجهوزية والاستعداد في كافة الاقسام الحيوية بالمستشفيات ومنظومة الاسعاف والطوارئ بقطاع غزة.

10:25:تواصل القصف المدفعي الإسرائيلي لمناطق زراعية شرقي غزة وسماع دوي الانفجارات في المدينة

10:14: مدفعية الاحتلال تطلق أكثر من 20 قذيفة تجاه أراضي المواطنين شرقي مدينة غزة

10:05: طائرات الاحتلال تستهدف مجموعة من المواطنين شرقي الشجاعية شرق مدينة غزة

10:05: طائرات الاحتلال تستهدف أرضًا زراعية شرقي حي الزيتون جنوبي شرق مدينة غزة

9:59: غارة إسرائيلية تستهدف حي الزيتون جنوب مدينة غزة

9:47: غارة إسرائيلية على حي الشجاعية شرقي غزة

9:40: زوارق الاحتلال تطلق نيران رشاشاتها تجاه شاطئ بحر السودانية شمالي قطاع غزة

09:01: طائرات الاحتلال تستهدف موقع البحرية في ميناء غزة

08:37: مدفعية الاحتلال تقصف من جديد نقطة للضبط الميداني شرقي مدينة غزة

07:55: الزوارق الحربية تواصل إطلاق الرصاص الكثيف تجاه ساحل شمالي القطاع

07:50: مدفعية الاحتلال تقصف نقطة للضبط الميداني شرقي مدينة غزة

07:10 طائرات الاحتلال تقصف موقعا للمقاومة بمنطقة الواحة شمالي غربي مدينة غزة.

07:00 طائرات الاحتلال تقصف مُجددًا موقع "سرايا القدس" قرب مدرسة ابن النفيس شرقي مدينة خان يونس.

06:30 طائرات الاحتلال تقصف موقع الكتيبة الـ13 في مخيم المغازي وسط قطاع غزة بأكثر من 5 صواريخ.

05:30 قصف موقع لسرايا القدس قرب مدرسة ابن النفيس في الزنة ببني سهيلا بصاروخين من طائرات الاستطلاع.

04:55 طائرات الاحتلال تقصف أرضًا زراعية بجوار مدرسة ابن النفيس في منطقة الزنة في بني سهيلا شرقي خان يونس.

04:57: طائرات الاحتلال تقصف بركسًا في بيت حانون شمالي القطاع

04:47 طائرات الاحتلال تقصف منزلاً لأحد المواطنين غربي مدينة رفح جنوبي القطاع

03:34: طائرات الاحتلال تشن عدة غارات على مواقع للمقاومة غربي مدينة رفح

03:30: صاروخ استطلاع لأرض فارغة قرب مسجد الخالدي غرب غزة

03:10: قصف مسجد المصطفى بالشاطئ واشتعال النيران فيه واصابة مواطنين

02:47: طائرات الاحتلال تقصف ميناء الصيادين غربي مدينة خانيونس وتدمير حسكتين للصيادين

02:35 زوارق الاحتلال تطلق نيرانها على شاطئ السودانية شمالي غرب مدينة غزة

02:30 : طائرات الاحتلال تقصف محيط الميناء الجديد غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

02:25 : طائرات الاحتلال تقصف موقعًا للمقاومة جنوبي غربي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

02:05 : قصف جديد يستهدف موقعًا للمقاومة غربي مدينة غزة

01:48 : طائرات الاحتلال تقصف عمارة تضم مكاتب شركات في حي الرمال وسط مدينة غزة

01:20 طائرات الاحتلال الحربية تقصف بصاروخين منزلا بمخيم خان يونس ما تسبب بدمار كبير في المكان.

00:50 طائرات الاحتلال تطلق 4 صواريخ على موقع غرب خانيونس

00:30 : قصف بصاروخ من المروحي لأحد مكاتب الشرطة البحرية بميناء غزة ولا إصابات

00:10: طائرات الاحتلال تدّمر منزلا لعائلة الأسطل وسط محافظة خان يونس.

يتبع..