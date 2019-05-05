بنك الاسكان يتبرع لمدرسة مدرسة أبو فلاح الثانوية

رام الله- وطن: استمرارا لسياسة بنك الاسكان في تعزيز مفهوم التنمية المستدامة، وحرصه على التواصل مع مؤسسات المجتمع المحلي بكافة قطاعاته، قام بنك الاسكان بالمساهمة في توفير أجهزة لاب توب لخدمة الطلبة في مدرسة أبو فلاح الثانوية.

وقد جاء هذا التبرع لمواصلة مسيرة البنك لنشر رسالته السامية في جانب التبرعات خلال العام 2019، وذلك ضمن سياسته في دعم مؤسسات المجتمع المحلي وخاصة القطاع التعليمي، وايمانا بأهمية ايجاد البيئة المدرسية السليمة والمتطورة لخدمة التعليم والتعلم.

وبدوره شكرت مديرة المدرسة بنك الاسكان على دعمه السخي، بحيث عملت هذه المساهمة على ادخال توفير الجو السليم لتطوير العملية التعليمية، واشارت الى أهمية تجهيز المدارس بأجهزة الكترونية لما سيعود بالفائدة على الطلاب وتحصيلهم العلمي، والذي بدوره سيساعد ايضا على تطوير مداركهم ومواكبة التطور التكنولوجي الحاصل.

وتأتي هذه المبادرة ضمن دور بنك الإسكان لتعزيز رؤية تنموية منبثقة من مفهوم التنمية المستدامة وروح المسؤولية في عدة مجالات، والتي تعتبر من أوائل اهتماماته، وحرصه على اتمام المسيرة التعليمية لكافة الطلبة.