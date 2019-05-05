حراس مستوطنة "ارئيل" يعتدون على الشاب تامر شملاوي ويعتقلونه

رام الله- وطن: اعتقلت شرطة الاحتلال في مستوطنة "أرئيل" الصناعية صباح الأحد، شابًا بعد الاعتداء عليه عند مدخل المستوطنة المقامة على أراضي شمال سلفيت.

وأفاد شقيق الشاب تامر يحيى شملاوي (20 عاما) من سكان بلدة حارس شمال سلفيت، أن أربعة من حراس المستوطنة هاجموا شقيقه، واعتدوا عليه بالضرب المبرح، ورشوه بغاز الفلفل الحار.

وأضاف أن حراس المستوطنة اقتادوا شقيقه الى داخل المستوطنة، ومن ثم سلموه لشرطة الاحتلال.

وأوضح أن شقيقه كان قد أوصل والده وشقيقه الآخر الى مكان عملهما في المستوطنة، واللذين وقع شجار بينهم وبين حراس المستوطنة، وعندما تدخل في الشجار تم الاعتداء عليه، وقد أصيب شقيقه أيضا في الاعتداء.