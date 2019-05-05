"الجهاد": المقاومة لن تتخلى عن حقها في الرد على العدوان الاسرائيلي

غزة- وطن: أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، صباح اليوم، أن "المقاومة الفلسطينية لن تتخلى عن حقها في الرد على جرائم الاحتلال المتواصلة ، والدفاع عن أبناء شعبنا من الأطفال والرضع والنساء والشيوخ الذين تستباح دماؤهم على يد الاحتلال، والذي سيتم مقابلتها بقوة وإصرار حتى يتوقف العدوان."

وقال الحركة في تصريح لها، إن طيران الاحتلال يواصل قصف المباني والمنشآت المدنية ومكاتب الصحافة والإعلام وتدمير العمارات السكنية ، والتي ستبقى شاهدة على حجم الجريمة التي ما كان لها أن تمتد وتستمر لولا تبلد الضمائر وعجز الهيئات الدولية التي لا تحرك ساكناً في ملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب.