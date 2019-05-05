نتنياهو: اعطيت امرا للمدفعية وسلاح الجو بمواصلة قصف غزة

رام الله- وطن: أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح اليوم"الأحد" للجيش بمواصلة الهجمات" المكثقة" والعدوان على قطاع غزة.

فيما أعطى أمراً للمدفعية وسلاح الجو بمواصلة قصف غزة، وبتعزيز قوام القوات المنتشرة حول القطاع بقوات مدرعة وبمدفعية ومشاة.

فيما أشار بحديثه ونقلا عن وسائل عبرية بأن حماس ليست مسؤولة عن هجماتها فحسب، بل عن هجمات الجهاد الإسلامي أيضا.

وقال: "حماس تتحمل المسؤولية ليس عن عملياتها فحسب بل أيضا عن عمليات الجهاد الإسلامي وهي تدفع ثمنا باهظا على ذلك".

أضاف : "أطلب من الإسرائيليين أن يصغوا بدقة إلى تعليمات الجبهة الداخلية. هذه التعليمات تنقذ الحياة. نعمل وسنواصل العمل من أجل استعادة الهدوء والأمان".