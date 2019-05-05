مواطن يسلم مركبته غير القانونية للشرطة في قلقيلية

رام الله- وطن: سلم اليوم أحد المواطنين مركبته غير القانونية لشرطة المرور في مديرية شرطة محافظة قلقيلية .

وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أنه وبناء على بلاغ ورد لغرفة عمليات شرطة قلقيلية من أحد المواطنين يفيد بحيازته مركبة غير قانونية ويرغب بتسليمها للشرطة وبناء على ذلك تحركت دورية من شرطة المرور لمكان تواجد هذا المواطن لاستلام المركبة منه.

وأضاف البيان أن شرطة المرور قامت بفحص المركبة والتأكد من عدم قانونيتها أو امتلاكها لأوراق تسجيل فلسطينية حيث تم ضبطها حسب الأصول.

وأهاب البيان بالمواطنين بضرورة التخلص من مركباتهم غير القانونية للحفاظ على حياتهم وحياة الآخرين لما لها من خطورة فادحة على الأرواح والممتلكات مشددا على أن الشرطة مستمرة في عملها وجهودها للقضاء على هذه الظاهرة السلبية.