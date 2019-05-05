غزة تشيع ابناءها الشهداء

غزة- وطن: شيع اهالي قطاع غزة، اليوم الأحد، جثامين الشهداء الذين سقطوا في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي.

وانطلق موكب تشييع الشهيدة الطفلة صبا أبو عرار (عام ونصف) و عمتها "فلسطين أبو عرار" (37 عاما)، من مستشفى الشفاء بمدينة غزة، إلى منزل العائلة في حي الزيتون جنوب المدينة لإلقاء نظرة الوداع، حيث تم دفنهما في مقبرة الشهداء.

كما شُيّع جثماني الشهيدين محمود عيسى وفوز بوادي الذين تعرضوا لقصف من طائرة استطلاع إسرائيلية في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

فيما شيعت جماهير أخرى جثمان الشهيد خالد أبو قليق في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.