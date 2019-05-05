شبكة المنظمات الاهلية: العدوان على غزة يتطلب الوحدة فورا وخطوات لمعاقبة دولة الاحتلال

رام الله- وطن: دانت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية العدوان الذي تواصل دولة الاحتلال القيام به لليوم الثالث على التوالي بحق اهلنا في قطاع غزة، واستهداف المدنيين العزل بشكل مباشر بمن فيهم النساء الحوامل، والرضع، والبنايات السكنية، والمراكز الاعلامية والبحثية والمؤسسات المختلفة ضمن حرب مفتوحة تمارسها دولة الاحتلال بغطاء اميركي على شعبنا بهدف فرض حل الامر الواقع عليه، وتصفية قضيته الوطنية العادلة، واهدافه المشروعة في تقرير مصيره الوطني، وهي حقوق تكفلها كل القوانين والقرارات الدولية .

وتابعت الشبكة في بيان لها وصل وطن، ان دولة الاحتلال التي تمارس جرائم حرب بحق ابناء شعبنا في قطاع غزة ما كانت لتقوم بذلك لولا الصمت الدولي المطبق ازاء هذه الجرائم، وهو ما يستدعي تدخلا دوليا فوريا لوقف الحرب العدوانية وما تبيته دولة الاحتلال من اهداف خبيثة من وراء هذا العدوان، وان الاوان لاسماع صوت الضمير الانساني، والقانوني العالمي لكسر الصمت، والضغط على دولة الاحتلال، والدعوة لمحاسبتها، وفرض العقوبات عليها حتى تنصاع للقانون الدولي .

ودعت شبكة المنظمات الاهلية لاوسع تحرك سياسي وقانوني امام كل الهيئات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة بهدف ايجاد صيغة محددة لالزام اسرائيل دولة الاحتلال بالامتثال للارادة الدولية، والقيام بخطوات ملموسة بما فيها رفع الحصار الجائر عن قطاع غزة، ووقف معاناة الناس، وتحسين شروط الحياة من فرص عمل، وزيادة مساحة الصيد والسماح بحرية الحركة والتنقل، وادخال البضائع من والى القطاع وهي حقوق طبيعية واساسية لن تكون بديلا للحقوق الوطنية والسياسية للشعب الفلسطيني .

وتابعت، "ان ما يجري في قطاع غزة يستدعي انهاء الانقسام الكارثي فورا، واستعادة الوحدة الوطنية وهي مسوؤلية الجميع لمواجهة التحديات الراهنة بوحدة تمثل ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال وتنفيذ اتفاقات المصالحة، كما يدعو الجميع للوقوف مع اهلنا في القطاع بكل الامكانات المتاحة وتوفير الخدمات الطبية والامدادات المختلفة ورص الصفوف ونبذ الخلافات وتمتين الجبهة الداخلية وتعزيز صمود المجتمع الفلسطيني".