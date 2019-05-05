نادية حرحش تكتب لوطن : غزة وأضحيتها والفيسبوك وتضحياته

مرة أخرى، غزة تهز مضاجع راحتنا ونحن ننتظر الشهر الفضيل، لنصوم ونفطر ونتابع المسلسلات.

الصواريخ تقصف وتدمر وتقتل، ونحن نتابع بين مشجع ومدين.

حقيقة واحدة بين فرق المشجعين والمنددين تجمعنا في وقت كل ما يتعلق بِنَا كشعب يتشتت في كل ما بقي منه من حياة وحياء. حقيقة حياة لا تزال تنبض بأواصلنا بوجود مقاومة حقة لا تزال تدك نبض الاحتلال الغاصب، وحياء انعدم من وجوهنا من حجب وتحذير في وقت نسينا أننا نعيش تحت احتلال يعتدي ليقتل وينسف ويدمر، وأقل ما يمكن فعله هو مقاومة ممكنة لمن كرس حياته من أجل كرامة لوطن لم يعد موجودا إلا بنشيد وعلم ترافقه إعلام الفصائل في أحسن أحواله وشعارات "فيسبوك" صارت الوطنية حتى فيها تهمة!.

أهل غزة ليسوا أدرى بشعابها، لأن غزة وطن لنا، ما يحصل بها يمسنا، وما يجري على اَهلها من حصار وقتل ودمار لا يختلف إلا بهوله الحالي، فالعدو واحد وخطة التصفية العرقية للشعب الفلسطيني واحدة ولو تعددت أشكالها وتباينت أوقاتها وتغيرت طريقة الانتهاك والتصفية فيها. فنحن أمام الاحتلال شعب واحد.

"إسرائيل" لا تقصف بالقدس، على سبيل المثال- ولا تدك البيوت والعمارات عن بكرة أبيها ولا تقتل الآمنين لأن أهل القدس اكثر أهمية أو أنهم أقل عنف وأكثر خنوع، ولكن لأن القدس محاصرة بحصار أشد يخنق الأنفاس لا الحركة، "فاسرائيل" لا تشكل فقط قوات احتلال تراهم بزي عسكري، ولكنهم منتشرون على شكل شرطة وأمن ومخابرات وقوات خاصة ومستعمرين ومتدينين، تفتح باب بيتك لتقف أمام مستعمرة وتمر من بين شوارع صار حيك فيها طريقا لهم. اعتقالات وقمع وهدم للبيوت يقوم صاحب البيت بهدم ما بناه بيده. مخالفات وتهويد وفرض لطريقة حياة لا تخصنا من أجل لقمة عيش نظن أننا نملكها. ترحيل قصري وطوعي وتهجير.

يعتقلون أطفالنا وأبنائنا وأزواجنا وأمهاتنا. ينكلون بشبابنا، ويستخدموننا في أحسن أحوالنا كعمال لخدماتهم وبناء مستعمراتهم ولنكون مقاولين في بناء شوارعهم ومعابرهم وجدران العزل التي تحاصرنا وتفصلنا وتقتلنا.

في الضفة الغربية من جنين إلى الخليل، الاعتقالات شرسة والاجتياحات على مرأى العين وتنسيق الأمن (الفلسطيني) والقتل علني والاغتيالات كالأفلام البوليسية حدث ولا حرج. بين مدخل المدينة والحي هناك حاجز وجدار ومستعمرة.

فغزة بالمحصلة ليست إلا صورة مكبرة لبطش هدفه منذ اللحظة الاولى من الاحتلال هو التصفية العرقية لشعب واحد رغم فرقته التي دبت في أوصاله.

يفرقنا عن غزة استقلالها عند الحديث عن المقاومة. فالمقاومة في غزة تضخ دوما الدم من جديد في عروقنا التي صلبها التنسيق مع الاحتلال والعيش تحت بساطيره وحول جدرانه وسياجه العازل.

نبكي خسارة غزة من أبطال وضحايا . نحزن للخسارة المادية التي تتكرر في هدم وتدمير يحاولون دوما من خلاله قتل النفوس وهدم المعنويات . ولكن لان غزة بها عزة فلسطين ، فلا الهدم ولا القتل الا وسيلة اخرى للحياة .

نحن شعب في ما تبقى منا من احرار ، نريد وطنا بعدل وأرض هي لنا. نريد سلاما به سلم لنا. لا سلام خنوع وتطويع.

مسألة قوتهم العسكرية مقابل شح إمكانياتنا تبقى ما يبقينا اصحاب الحق في هذا الوجود. فصواريخ المقاومة كما حجر بيد طفل ابن سبع ربيع ،لها قوة تبيد بطش احتلال سيستمر بالقتل والتصفية.

المقاومة حق . والحق قوة..

ولتبقى غزة دائما رمز العزة لنا كشعب استكان في معظمه لتنسيق جعله خانع.... يخاف من الصاروخ الذي يرهب مضجع المغتصب، ويدعي الخوف على الضحية، كأن الاغتصاب صار طريقة حياة...

العزة للمقاومة بغزة.