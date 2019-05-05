سقوط قتيلين بقصف صاروخي للمقاومة على مدينة عسقلان

وطن: أعلنت مصادر عبرية، عن مقتل إثنين من الإسرائيليين جراء قصف "المقاومة" التابعة لحماس في غزة لمصنع في مدينة عسقلان المحتلة.

وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية، أن إسرائيليين لقيا مصرعهما إثر إصابتهما عقب سقوط صاروخ للمقاومة على مصنعهما في عسقلان.

واستشهد 11 فلسطينين خلال جولة تصعيد يشهدها قطاع غزة، بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال، أطلقت المقاومة أكثر من 450 صاروخًا، صوب مستوطنات الاحتلال بغلاف غزة وصولًا إلى بئر السبع والنقب واسدود، ردًا على جرائم الاحتلال وقصفه لمقرات وأراضٍ وعمارات وسط مدينة غزة.