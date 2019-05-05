استهداف ثانٍ... القسام والسرايا يستهدفان ناقلة جند "بالكورنيت"

وطن: أعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، وسرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، استهدافهما لناقلة جند إسرائيلية شرق غزة.

وذكر الفصيلان العسكريان، في إعلان مشترك استهداف ناقلة جند للاحتلال شرق المحافظة الوسطى بصاروخ "كورنيت"، للمرة الثانية خلال ساعات.

وكانت المقاومة الفلسطينية، أعلنت قبل ساعات، استهداف مركبة للاحتلال، بصاروخ كورنيت موجه شرق بيت حانون شمال قطاع غزة.

وذكرت مصادر عبرية، أن جيبا إسرائيليًا تعرض للاستهداف بشكل مباشر، ما أدى لاندلاع النيران فيه، فيما أصيب سائقه بجروحٍ بالغة وسط أنباء غير مؤكدة عن مقتله.