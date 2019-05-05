بعد انتهاء الجلسة |"الكابينيت" الإسرائيلي يوعز بتكثيف الهجمات على غزّة

وطن: أوعز المجلس العسكري والسياسي الإسرائيلي المصغر (الكابينيت) بتكثيف الهجمات على قطاع غزة، وكان ذلك خلال اجتماع عقد لبحث العدوان الحاصل في قطاع غزة. وهذا بخسب ما نشرت القتاة (13) الإسرائيلية عن مصدر أمني.

وفي بداية الجلسة، دعا الكابينيت لتكثيف الهجمات ضد من وصفهم بـ" المنظمات الإرهابية" في قطاع غزة، بجانب تعزيز القوات الإسرائيلية في المنطقة.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن بتعزيز القوات الإسرائيلية لدى مستوطنات "غلاف غزة" وبقوات مدرعة ومدفعية ومشاة.

وحمل نتنياهو حركة "حماس" مسؤوليّة عدوانيّتها ونشاطاتها، ومسؤوليّة نشاطات الجهاد الإسلامي، كذلك، وهي تدفع ثمنًا كبيرًا جدًا.

وأضاف نتنياهو : "نعمل وسنستمر في العمل لإعادة الهدوء والأمن لسكان الجنوب".دون أن يتطرّق، خلال كلمته المقتضبة، إلى وجود مفاوضات للتهدئة من عدمها، مثلما ذكرت تصريحات أمميّة وعربيّة.

من جهته، كرر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، خلال لقاء مع الإذاعة الإسرائيليّة العامّة، دعوته إلى تجديد استهداف قيادات الذراع العسكريّة لحركة "حماس".

بينما أقر وزير الطاقة الإسرائيليّ، يوفال شطاينتس، أن الردع الإسرائيلي (في قطاع غزّة) "غير مطلق". لكنّه قلّل من خطر ذلك، قائلًا: "إن لم هنالك ردع بتاتًا، فكانوا سيطلقون الصواريخ بشكل دائم. وهذا لا يحدث".

المصدر : عرب 48