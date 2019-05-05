اشتية يتسلم التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد

وطن: تسلم رئيس الوزراء محمد اشتية، التقرير السنوي للعام 2018 لهيئة مكافحة الفساد.

وأشاد اشتية خلال استقباله اليوم الأحد في رام الله، وفدا من هيئة مكافحة الفساد برئاسة رفيق النتشة، بعمل وجهود طواقم الهيئة في متابعة كافة القضايا المقدمة لها، مشيرا الى انه سيتم متابعة كافة التوصيات الواردة في التقرير، والعمل على تنفيذها بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة.

من جانبه، قال النتشة إن الهيئة أحالت للتحقيق 395 شكوى وبلاغا بين عامي 2012 و2018، صدر فيها 112 حكم إدانة، مؤكدا حرص طاقم الهيئة على متابعة كل شكوى تُقدّم.