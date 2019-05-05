القسام: لم نبدأ بعد وسنحارب حتى النهاية

غزة- وطن: نشر الموقع الإلكتروني لكتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، رسالة مقتضبة باللغة العبرية، بعنوان "لم نبدأ بعد".

وقالت كتائب القسام في رسالتها "إننا لا نرتدع من معركة طويلة. وإذا أرادت إسرائيل استمرار المواجهة، فإننا سنحارب حتى النهاية".

يأتي ذلك في وقت يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، والذي راح ضحيته 12 شهيداً وعشرات الجرحى، فيما ترد المقاومة بقصف مواقع ومستوطنات الاحتلال في محيط غزة، والتي اسفرت عن مقتل مستوطنين وإصابة أخرين.