الشرطة تقبض على شخص هارب من العدالة في طولكرم

وطن: القت الشرطة اليوم القبض على شخص صادر بحقه حكم قضائي ب (15) عاما في محافظة طولكرم.

وأوضح بيان إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطه أنه وبناء على معلومات توفرت لدى الشرطة حول وجود هذا الشخص في مكان بمدينه طولكرم على الفور تم إيقافه وإلقاء القبض عليه.

وأضاف البيان أن الشخص صادر بحقه حكم 15 عاما وفار من وجه العدالة بجريمة تزوير أوراق رسمية.

وأكد البيان إحالة الشخص المقبوض عليه إلى جهات الاختصاص لإجراء المقضى القاننوني بحقه حسب الأصول .