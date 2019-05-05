مهنا: تعديل ساعات عمل معبر الكرامة خلال شهر رمضان

اريحا- وطن: أعلن نظمي مهنا مدير عام الادرة العامة للمعابر والحدود، عن اغلاق معبر الكرامة خلال شهر رمضان المبارك من الساعة الخامسة والنصف مساءا حتى الساعة الثامنة مساءً.

وأضاف: "على ان يعود العمل بعد ذلك حتى الساعة التاسعة والنصف مساءا في كلا الاتجاهين طيلة ايام الاسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت حيث يعمل المعبر من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الساعة العاشرة والنصف صباحا".

وهنأ مهنا وكافة الاجهزة الامنية والمدنية العاملة فيها، الشعب الفلسطيني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.