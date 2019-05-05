استشهاد المواطنين محمد ومحمود أبو عرمانة في قصف شرق مخيم البريج

غزة- وطن: استشهد مواطنيْن، عصر يوم الأحد، جراء قصف اسرائيلي جديد على مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة بوصول جثمانيْ الشهيدين محمد عبد النبي أبو عرمانة (30 عامًا)، ومحمود سمير أبو عرمانة (27 عامًا) من شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة، إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

وكانت طائرات الاحتلال قد قصفت أرضًا زراعية كان المواطنيْن أبو عرمانة داخلها، شرق مخيم البريج.

وأوضحت الصحة في بيان لها، انه باستشهاد المواطنيين عرمانه يرتفع عدد الشهداء الى 12 شهيد منهم (سيدة وجنينها ورضيعة اخرى من نفس العائلة )، واصابة 105 مواطن بجراح مختلفة جراء التصعيد الاسرائيلي المستمر لليوم الثاني على قطاع غزة وحتى الان.

والشهداء هم:

1. الشهيد عماد محمد نصير 22 عام شمال قطاع غزة.

2. الشهيدة الرضيعة صبا محمود ابو عرار سنة ونصف شرق غزة.

3. الشهيدة فلسطين صالح ابو عرار 37 عام شرق غزة.

4. الشهيد الجنين "عبد الله ابو عرار " استشهد في احشاء امه الشهيدة فلسطين ابو عرار.

5. الشهيد خالد محمد ابو قليق 25 عام شمال قطاع غزة

6.محمود صبحي عيسى 26 عام في المنطقة الوسطى.

7.فوزي عبد الحميد بوادي 24 عام في المنطقة الوسطى.

8.الشهيد بلال محمد عبد البنا 29 عام من غزة

9. الشهيد عبدالله نوفل محمد ابو العطا21 عام من غزة.

10 الشهيد حامد احمد عبد الخضري 34 عام من غزة

11. الشهيد محمد عبد النبي أبو عرمانة ٣٠ عام من البريج.

12. الشهيد محمود سمير أبو عرمانة ٢٧ عام من البريج