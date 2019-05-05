محدّث.. 18 شهيدًا و146 إصابات إثر العدوان المتواصل على غزة

غزة- وطن: بلغت حصيلة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، 18 شهيدًا ومئات الإصابات، ولا تزال الغارات الإسرائيلية مستمرة على مختلف المحافظات، بينما ترد المقاومة بإطلاق صواريخها تجاه المستوطنات.

وأشارت وزارة الصحة الى استشهاد كل من: بلال محمد البنا وعبدالله أبو العطا (الشجاعية)، عبد الله إبراهيم محمود أبو ملوح (33عاما) من النصيرات، علاء علي حسن البوبلي (29عاما) من المغازي، عماد محمد نصير (22 عامًا) وخالد محمد أبو قليق (25 عامًا) من شمالي القطاع، وفلسطين صالح أبو عرار (37 عامًا) وجنينها "عبد الله" داخل أحشائها، وطفلتها صبا محمود أبو عرار (عام ونصف) من شرقي غزة، ومحمود صبحي عيسى (26 عامًا) وفوزي عبد الحميد بوادي (24 عامًا) من المحافظة الوسطى، الشهيد حامد أحمد الخضري (34 عامًا) من حي الدرج. والشهيدين محمد عبد النبي أبو عرمانة (٣٠ عامًا) ومحمود سمير أبو عرمانة (٢٧ عامًا) من مخيم البريج، والشاب موسى حسين معمر (24عاما). جراء العدوان المتواصل على غزة.

بالاضافة الى الشهيد عبدالله عبدالرحيم المدهون 22 عام، الشهيد فادي راغب بدران 31 عام، والشهيدة أماني المدهون (أبوالعمرين) 33 عام، والشهيد الجنين أيمن المدهون 9 شهور إستشهد في أحشاء والدته أماني، والشهيد علي عبد الجواد 51 عاما، جراء التصعيد الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة وحتى الان، حسب احصائية الصحة في غزة.

وطن تتابع العدوان في يومه الثالث:

8:30: قصف على خانيونس

8:28 الصحة: شهيدان وصلا للمستشفى الاندونيسي جراء الاستهداف الاسرائيلي لشمال قطاع غزة

8:16 الصحة: استشهاد رضيعة جراء قصف طيران الاحتلال لشمال قطاع غزة

7:24 طيران الاحتلال يستهدف دراجة نارية على شارع صلاح الدين بخانيونس.

7:03 استشهاد المواطن علي عبدالجواد 51 عاما جراء استهداف رفح قبل قليل

6:44 الصحة: 4 شهداء جراء استهداف الاحتلال لشمال غزة قبل قليل

6:40 طيران الاحتلال يدمر عمارة أبو قمرة في حي الصبرة بغزة.

6:20 استشهاد موسى حسين معمر 24 عام واصابة 3 اخرين بجراح مختلفة جراء الاستهداف الاسرائيلي لرفح

وأوضح الناطق باسم وزارة الصحة أن عدد الإصابات بلغ نحو 146 إصابة، مع تزايد العدد خلال أي دقيقة، وذلك بسبب استمرار القصف على مختلف مناطق قطاع غزة.

ويتواصل القصف بمختلف وسائله، حيث استهدفت طائرات الاحتلال عددًا من البنايات السكنية والعمارات في مناطق قطاع غزة، كما قصفت عدة منازل في مناطق غزة وخانيونس وشمال القطاع وجنوبه، كما أطلقت مدفعية الاحتلال عشرات القذائف تجاه المنازل ومواقع المقاومة، بينما أطلقت الزوارق الحربية عشرات القذائف تجاه سواحل القطاع.