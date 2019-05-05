مجزرة بحق عائلة بأكملها.. 4 شهداء في قصف منزل في بيت لاهيا

غزة- وطن: ارتكبت طائرات الاحتلال لإاسرائيلي، مساء يوم الأحد، مجزرة بحق عائلة فلسطينية ببلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزّة، ما أدى لاستشهاد أربعة مواطنين بينهم أمٌ حامل وجنينها.

وقالت الصحة إن الشهداء هم: عبدالله عبدالرحيم المدهون 22 عام، والشهيد فادي راغب بدران 31 عام، والشهيدة أماني المدهون (أبوالعمرين) 33 عام، والشهيد الجنين أيمن المدهون 9 شهور، وقد استشهد في أحشاء والدته أماني.

وبهذا بلغد عدد الشهداء منذ صباح يوم السبت، 17 شهيدًا، منهم (سيدتين وجنينيهما ورضيعة أخرى)، كما أصيب 110 مواطنين بجراح مختلفة جراء العدوان المتواصل على جميع مناطق قطاع غزة.