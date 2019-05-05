الكابينت يُقرّر مواصلة قصف قطاع غزة

وطن: أصدر المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت"، مساء اليوم الأحد، تعليمات إلى الجيش الإسرائيلي بشأن الوضع في غزة .

وبحسب موقع والا العبري، أصدر الكابينت تعليماته إلى الجيش الإسرائيلي بمواصلة هجماته في قطاع غزة.

ويتواصل القصف بمختلف وسائله، حيث استهدفت طائرات الاحتلال عددًا من البنايات السكنية والعمارات في مناطق قطاع غزة، كما قصفت عدة منازل في مناطق غزة وخانيونس وشمال القطاع وجنوبه، كما أطلقت مدفعية الاحتلال عشرات القذائف تجاه المنازل ومواقع المقاومة، بينما أطلقت الزوارق الحربية عشرات القذائف تجاه سواحل القطاع.