الاحتلال: مقتل المستوطن الذي أصيب بسقوط صواريخ المقاومة على "أسدود"

غزة- وطن: أعلن الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مقتل مستوطن؛ جراء إصابته بقذيفة صاروخية أطلقتها المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة تجاه مدينة "أسدود".

واطلقت المقاومة الفلسطينية مئات الصواريخ على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة ومدن بئر السبع وأسدود، رداً على الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين في القطاع واستهداف التجمعات السكنية والأبراج.

وارتفع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 4 قتلى بفعل صواريخ المقاومة الفلسطينية فيما أصيب العشرات بجراح مختلفة.