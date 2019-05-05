الغرفة المشتركة: نتحدى الاحتلال بأن يعلن حجم خسائره في عسقلان

غزة- وطن: تحدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة، الاحتلال بأن يعلن عن حجم خسائره التي لحقت بمدينة عسقلان جراء قصفها.

وقالت الغرفة في بيان مقتضب لها، مساء اليوم، "نتحدى الرقابة العسكرية لدى الاحتلال أن تعلن عن حجم الإصابات والخسائر التي لحقت بمدينة عسقلان المحتلة جراء القصف الذي تعرضت له بصواريخ ذات قدرة تدميرية عالية".

وأضافت أن سرايا القدس أدخلت صواريخ ذات قدرة تدميرية عالية للخدمة لأول مرة ضربت بها عسقلان ومستوطنات "غلاف غزة".