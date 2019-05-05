الاحتلال يزعم إحباط هجوم سايبر لـحماس

وطن: ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، إحباط "هجوم سايبر" حاولت حركة حماس، من خلالها السيطرة على أنظمة محوسبة.

وقال قائد مديرية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي اللواء "د"، في بيان رسمي، أن المخابرات العسكرية الإسرائيلية (أمان) وجهاز الأمن العام (الشاباك)، أحبطا هجومًا سيبرانيًا لحركة حماس"، على حد زعمهم.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يتعامل لأول مرة خلال "جولة تصعيد" مع هجوم سيبراني لفصائل المقاومة في قطاع غزة.