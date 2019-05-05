مصادر في المقاومة وأخرى عبرية: المفاوضات جارية لوقف النار والساعات القادمة حاسمة

غزة- وطن: قالت قناة "كان" الإسرائيلية إن هناك تقدما في المفاوضات بالقاهرة برعاية مصرية والامم المتحدة وقد يتم التوصل لوقف اطلاق نار في قطاع غزة خلال ساعات.

وذكرت القناة الـ13، إن مفاوضاتٍ تجري بين حماس و"إسرائيل" عبر وسطاء، وقد تُفضي إلى وقف إطلاق النار خلال الساعات المقبلة، وذلك رغم تقديرات تم الكشف عنها في اجتماع المجلس الوزاري الأمني "الكابينيت" الأحد، أشارت إلى احتمالية أن يستمر التصعيد حتى الأسبوع المقبل.

وأكد وزير في المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي "الكابينيت"، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يريد وقف إطلاق النار وليس تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة، موضحًا أن الجلسة كانت تُشبه سابقاتها خلال جولات التصعيد الأخيرة، "وإذا كان وقف إطلاق النار مرتبطٌ بنتنياهو فإنه سيوافق على وقف إطلاق النار".

وقال مصدرٌ آخر من المشاركين في الاجتماع للقناة إن القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل لم تتخذ حتى اللحظة قرارًا بالتوجه نحو مواجهة عسكرية واسعة في قطاع غزة، "لكن في ظل هذه الظروف قد تتدهور الأوضاع".

وطلب نتنياهو من الوزراء عدم تسريب المعلومات التي اطّلعوا عليها خلال الاجتماع.

من جهة أخرى، قال مصدر في المقاومة لقناة الجزيرة: متمسكون بشروط إنهاء المعاناة الناجمة عن الحصار والساعات القادمة حاسمة.

وذكر المصدر أن مفاوضات القاهرة جدية والساعات القادمة حاسمة لإمكانية العودة للهدوء.