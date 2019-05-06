كاتب سعودي: المقاومة هي سبب ما يحدث واسرائيل تدافع عن نفسها

وطن: شن الكاتب السعودي، تركي الحمد، هجوما عنيفا على فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، والصواريخ التي أطلقتها باتجاه مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال تركي الحمد، في تغريدة عبر "تويتر": "ويتكرر المشهد، صواريخ من غزة على إسرائيل، إسرائيل تقصف، وساطة من هنا وهناك، ثم يتوقف القتال، ويدفع الفلسطيني البسيط الثمن".

وتابع متهكما: "إنها (المقاومة) يا صاحبي، إيران وتركيا في ورطة، والفلسطيني يدفع الثمن".

وهاجم ناشطون تركي الحمد، قائلين إنه يحاول تحميل المسؤولية للمقاومة، بأنها من يبادر بـ"الاعتداء" على إسرائيل، بحسب زعمه.

ورد ناشطون سعوديون على مواطنهم تركي الحمد بعنف، قائلين إن قضية فلسطين ثابتة في قلوب السعوديين.

فيما سخر آخرون من أهمية تغريدات تركي الحمد، ودوره في التأثير على تعاطف السعوديين تجاه القضية الفلسطينية.