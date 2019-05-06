الاثنين: الحرارة أعلى من معدلها بـ 8 درجات

رام الله- وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين، شديد الحرارة وجافا ومغبرا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو حارا نسبيا الى حار، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا وربيعيا لطيفا في ساعات النهار باردا نسبيا الى بارد في ساعات المساء والليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا وربيعيا لطيفا في ساعات النهار باردا نسبيا إلى بارد في ساعات المساء والليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والخميس المقبل، يكون الجو غائما جزئيا وربيعيا لطيفا في ساعات النهار باردا نسبيا الى بارد في ساعات المساء والليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يوم الاثنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصرا، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.