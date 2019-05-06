غزه تزف 29 كوكبا حصيلة العدوان

غزة- وطن: بلغت حصيلة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة حتى فجر اليوم الاثنين، 29 شهيدًا، في الوقت الذي دخل فيه اتفاق وقف اطلاق النار بين فصائل المقاومة والاحتلال حيز التنفيذ، مشروطا بالتنفيذ المتبادل وبالتزامن وبشرط تنفيذ تفاهمات كسر الحصار عن قطاع غزة.

ومن بين الشهداء (3 سيدات و2 اجنة و رضيعتين وطفل )، كما اصيب جراء العدوان الاسرائيلي منذ مساء الجمعة 154 مواطنا حيث اصيبوا بجراح مختلفة.

شهداء العدوان هم :

1- عبد الله إبراهيم محمود أبو ملوح 33 عام.

2- علاء علي حسن البوبلي 29 عام.

3- عماد محمد نصير 22 عام.

4- الطفلة صبا محمود ابو عرار سنة وشهرين.

5- فلسطين صالح احمد ابو عرار 37 عام.

6- الجنين عبد الله محمود ابو عرار 6 شهور إستشهد في أحشاء والدته فلسطين.

7- خالد محمد حلمي ابو قليق 25 عام.

8- بلال محمد البنا.

9- عبد الله ابو العطا.

10- حامد احمد عبد الخضري 34 عام.

11- محمد عبد النبي أبو عرمانة 30 عام.

12- محمود سمير أبو عرمانة 27 عام.

13- موسى حسين معمر 24 عام.

14- عبدالله عبدالرحيم المدهون 22 عام.

15- فادي راغب بدران 31 عام.

16- أماني المدهون (أبوالعمرين) 33 عام.

17- الجنين أيمن المدهون 9 شهور إستشهد في أحشاء والدته أماني.

18- علي عبد الجواد 51 عام.

19- الرضيعة ماريا احمد رمضان الغزالي 4 شهور.

20- احمد رمضان رجب الغزالي 31 عام.

21- ايمان عبد الله موسى اصرف 30 عام.

22- عبد الرحيم مصطفى طه المدهون.

23- الطفل عبد الرحمن طلال ابوالجديان 12 عام.

24- هاني حمدان ابو شعر 37 عام.

25 - اياد عبد الله الشريحي 34 عام.

26 - طلال ابو الجديان

27 - زوجته رغده النجار

28 - ابنه عبد الرحمن طلال أبو الجديان

29-لم تعرف هويته بعد