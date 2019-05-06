"الديمقراطية" لوطن: المقاومة لم تخرج كل ما في جعبتها وعلى الامم المتحدة ارسال حماية دولية الى غزة

رام الله - وطن: أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال ابو ظريفة، ان ماجرى من عدوان على قطاع غزة واستهداف للمدنيين والمباني والمنشآت والمؤسسات الاعلامية يحتم على الامم المتحدة ارسال قوات حماية دولية لشعبنا، ونقل ملف قتل الاطفال والاجنة والنساء، ليحاسب عليها الاحتلال في اطار محكمة الجنايات الدولية، اضافة الى ارسال لجنة تقصي حقائق والتي كان من المفترض ان يرسلها مجلس الامن للوقوف على هذه الجرائم التي يقترفها هذا الاحتلال.

وأشار ابو ظريفة خلال حديثه في برنامج "شد حيلك ياوطن" الذي تقدمه الاعلامية ريم العمري، أنه لولا صمود شعبنا والمقاومة لم يتحقق اتفاق وقف اطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ الساعة الرابعة والنصف فجر اليوم، مضيفًا "ان كان الاحتلال يعتقد ان شعبنا يمكن ان يرفع الراية البيضاء وان يفتح الطريق امام صفقة ترامب المشؤومة هو واهم".

وشدد ابو ظريفة على ان هذا العدوان وغيره يتطلب منا ان نرتقي الى مستوى المسؤولية الوطنية، فلدينا عوامل قوة وطنية عديدة، وهذه العوامل يمكن ان نبددها باستمرار حالة الانقسام وغياب الاستراتيجية والوحدة.

واردف: "الان واكثر من اي وقت مضى نحن بحاجة الى الاسراع بانهاء الانقسام وبتنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني لمواجهة التغول الاسرائيلي والمحمي من ادارة ترامب، هكذا نستطيع ان نرتقي بالموقف الفلسطيني ليكون مؤثرًا في مجرى الحالة الدولية لتغير هذا الانحياز الاعمى والصمت المريع من المجتمع الدولي الذي كان احاديا خلال الثلاثة ايام الماضية".

وقال ابو ظريفة، لو وضعت اسرائيل تحت المحاسبة والمساءلة لما لجأت لاستخدام هذه الوسائل وتكرارها في كل مرة في حروبها على غزة.

وفيما يتعلق باتفاق وقف اطلاق النار، اشار الى ان هذه خطوة ايجابية ومهمة ومن الممكن ان نبني عليها، مصر عليها مواكبة هذه التفاهمات من اجل ان تشق طريقها، لان هذه التفاهمات بحاجة الى تحسين سياسي من خلال وحدة وادارة التحرك باتجاه تهدئة في الضفة وغزة في اطار فلسطيني واحد وموحد كما جرى عام 2014، وبرعاية وضمانات دولية من اجل ان تكون هذه التهدئة هي الاقدر على الاستقرار والاستمرار والثبات.

واكد ابو ظريفة على ان المقاومة لم تُخرج كل مافي جعبتها خلال الثلاث ايام الماضية، ولديها القدرة لان تؤلم الاحتلال، اذا التزم الاحتلال بوقف اطلاق النار المقاومة ملتزمة، وان خرق التهدئة سيكون هناك رد للمقاومة بشكل موحد.

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